Розблокування законів про гральний бізнес і роботу ФОП: ВР збереться на засідання

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

У порядку денному вказані 20 питань, але кілька з них нардепи вже розглянули раніше

Позачергове засідання парламенту відбудеться у вівторок, 21 липня. Народні депутати розглянуть розблокування підписання законів про гральний бізнес і роботу фізичних осіб-підприємців.

Про це свідчить порядок денний засідання.

Так, у порядку денному вказані і проекти, які депутати встигли прийняти перед закриттям сесії: постанову про утворення нових районів, закон про оборонні закупівлі і закон про Службу зовнішньої розвідки.

Сьогодні ж парламентарі розглянуть проекти постанов, які блокують підписання трьох законів: про легалізацію грального бізнесу, про детінізацію ринку металобрухту і про створення електронного кабінету для фізичних осіб-підприємців.

Крім того, на порядку денному наступні проекти законів:

№3658 про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії;

№3807 про внесення змін до ЗУ "Про державний бюджет України на 2020 рік" з приводу належного фінансового забезпечення відновлення інституту фахівців із соціальної роботи для виявлення і супроводу сімей (осіб), які знаходяться у складних життєвих обставинах;

№3739 про внесення змін до ЗУ "Про державні закупівлі" по створенню передумов для сталого розвитку та модернізації вітчизняної промисловості;

№2207-1-д про управління відходами;

№ 3355-1 про внесення змін до деяких законів України щодо визначення суб'єктів, на яких поширюється дія антикорупційного законодавства;

№3760 про державну підтримку інвестиційних проектів зі значними інвестиціями;

№3718 про основи молодіжної політики;

№3060 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо підтримки і підвищення міжнародної конкурентоспроможності галузі відео та кіно виробництва та інше.

Нагадаємо, спікер Верховної ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про проведення позачергового засідання парламенту 21 липня.

Як писало РБК-Україна, в минулу п'ятницю відбулося останнє пленарне засідання третьої сесії ВР: Разумков оголосив про закриття третьої сесії Ради.

Підкреслимо, ВР може зібратися на кілька позачергових засідань у липні-серпні; спікер Ради допускає проведення двох-трьох засідань.