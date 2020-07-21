Розблокування законів про гральний бізнес і роботу ФОП: ВР збереться на засідання

У порядку денному вказані 20 питань, але кілька з них нардепи вже розглянули раніше
Позачергове засідання парламенту відбудеться у вівторок, 21 липня. Народні депутати розглянуть розблокування підписання законів про гральний бізнес і роботу фізичних осіб-підприємців.
Про це свідчить порядок денний засідання.
Так, у порядку денному вказані і проекти, які депутати встигли прийняти перед закриттям сесії: постанову про утворення нових районів, закон про оборонні закупівлі і закон про Службу зовнішньої розвідки.
Сьогодні ж парламентарі розглянуть проекти постанов, які блокують підписання трьох законів: про легалізацію грального бізнесу, про детінізацію ринку металобрухту і про створення електронного кабінету для фізичних осіб-підприємців.
Крім того, на порядку денному наступні проекти законів:
Нагадаємо, спікер Верховної ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про проведення позачергового засідання парламенту 21 липня.
Як писало РБК-Україна, в минулу п'ятницю відбулося останнє пленарне засідання третьої сесії ВР: Разумков оголосив про закриття третьої сесії Ради.
Підкреслимо, ВР може зібратися на кілька позачергових засідань у липні-серпні; спікер Ради допускає проведення двох-трьох засідань.