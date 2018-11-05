У літака, що розбився в Індонезії, був несправний датчик швидкості

Фото: Boeing 737 (gettyimages.com)

Несправність виявили після вивчення даних чорного ящика авіалайнера

На Boeing 737 індонезійської авіакомпанії Lion Air, який зазнав аварії тиждень тому, була виявлена несправність датчика швидкості. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

За словами голови Комітету з безпеки на транспорті Індонезії Соерджанто Таджахоно, несправність датчика швидкості була виявлена після вивчення даних чорного ящика авіалайнера.

Також повідомляється, що проблеми з датчиком швидкості були виявлені під час чотирьох попередніх польотів літака.

При цьому офіційних висновків про причини авіакатастрофи поки немає.

Нагадаємо, на борту Boeing 737, який розбився 29 жовтня, перебували до 189 осіб, у тому числі вісім членів екіпажу. Індонезійські рятувальники заявили, що в катастрофі Boeing ніхто не вижив. Пізніше на місці аварії літака в Індонезії виявили останки 10 загиблих.

Пізніше стало відомо, що у Boeing 737 через кілька хвилин після вильоту з Джакарти виникли технічні проблеми.

Індонезійські рятувальники знайшли уламок шасі від пасажирського літака Boeing 737 авіакомпанії Lion Air. Також рятувальники знайшли бортовий самописець Boeing.

4 листопада рятувальники підняли на сушу 105 тел жертв авіакатастрофи Boeing 737. Через те, що всі останки сильно пошкоджені, з них було ідентифіковано лише 14.