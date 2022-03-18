Районный суд Львова разрешил арест Медведчука

Лычаковский районный суд Львова разрешил арест народного депутата Виктора Медведчука. Сейчас его местонахождение устанавливается.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.
"18 марта следственный судья удовлетворил ходатайство следователя ГБР об избрании меры пресечения в порядке, предусмотренном ч. 6 ст. 193 Уголовного процессуального кодекса Украины, то есть при отсутствии фигуранта",- пишет пресс-служба ГБР.
Следователи ГБР и прокуроры офиса Генпрокурора приняли все меры по международному розыску Медведчуку.
Сейчас его местонахождение устанавливается. При наличии информации необходимо сообщить в ГБР на электронный адрес inform.dbr@gmail.com или же по телефону +380443564000
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Медведчук нарушил условия домашнего ареста и сбежал из-под стражи.
Депутата подозревают в государственной измене пособничестве террористическим организациям "ЛДНР".
Также недавно в Хорватии правоохранители арестовали яхту депутата-предателя. Ее длина составляет 92 метра.