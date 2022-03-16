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Полиция Хорватии арестовала яхту Медведчука, - СМИ

Новина українською →
Хорватия, Среда 16 марта 2022 18:39
Полиция Хорватии арестовала яхту Медведчука, - СМИ Фото: Виктор Медведчук (kremlin.ru)
Автор: Мария Кучерявец

В Хорватии правоохранители арестовали 92-х метровую яхту нардепа от фракции ОПЗЖ Виктора Медведчука. Она была пришвартована в городе Риека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на хорватское издание Novi list.

Как информирует издание, ссылаясь на неназванные источники, арест был наложен в соответствии с санкциями Евросоюза, введенными против политиков и чиновников, которых связывают с Кремлем.

Отмечено, что теперь арестованное судно не сможет покинуть пределы порта.

Вместе с тем отмечается, что власти наложили аресты на еще несколько судов, которые связывают с российскими властями.

По данным СМИ, 92-метровая яхта Royal Romance является одной из пяти крупнейших яхт в мире, которые используют исключительно для нужд ее владельцев, а ее ежегодное обслуживание ремонт и расходы на топливо составляет от 15 до 20 млн долларов.

Напомним, ранее стало известно, что нардеп от партии "Оппозиционная платформа - За життя" Виктор Медведчук сбежал из-под домашнего ареста. Он находился под этой мерой пресечения в связи с подозрением в государственной измене и содействии террористическим организациям.

После чего генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что Медведчука могут объявить в розыск, если он не в Киеве.

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Виктор Медведчук яхта Оппозиционная платформа За життя
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