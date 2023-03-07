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У районі Слов'янська пролунав вибух

Фото: вибух у Слов'янську чути вночі 7 березня (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Слов'янську Донецької області сьогодні вночі, 7 березня, було чути вибух, у регіоні було оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на власного кореспондента.

Про причини та наслідки вибуху, який було чути на околиці міста, поки що нічого не повідомляється. Жителів регіону у разі оголошення повітряної тривоги просять пройти в укриття, або ж по можливості дотримуватися правила "двох стін".

Нагадаємо, 10 лютого, росіяни обстріляли Слов'янськ, у місті постраждали багатоповерхові будинки.

Нагадаємо, що Нагадаємо, що у четвер, 9 лютого, у Слов'янську (Донецька область) пролунав гучний вибух. У Донецькій області було оголошено повітряну тривогу.

Крім того, 8 лютого у Слов'янську також було зафіксовано приліт у районі приватного сектору.

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