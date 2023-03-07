RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В районе Славянска прогремел взрыв

Фото: взрыв в Славянске был слышен ночью 7 марта (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Славянске Донецкой области сегодня ночью, 7 марта, был слышен взрыв, в регионе была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственного корреспондента.

О причинах и последствиях взрыва, который был слышен на окраине города, пока ничего не сообщается. Жителей региона в случае объявления воздушной тревоги просят пройти в укрытие, или же по возможности соблюдать правило "двух стен".

Напомним, 10 февраля, россияне обстреляли Славянск, в городе пострадали многоэтажные дома.

Также сообщалось, что Напомним, что в четверг, 9 февраля, в Славянске (Донецкая область) раздался громкий взрыв. В Донецкой области была объявлена воздушная тревога.

Кроме того, 8 февраля в Славянске также был зафиксирован прилет в районе частного сектора.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая областьВзрывВторжение России в Украину