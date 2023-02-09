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У Слов’янську пролунав гучний вибух

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Слов'янськ, Четвер 09 лютого 2023 22:36
У Слов’янську пролунав гучний вибух Фото: У Слов’янську пролунав гучний вибух (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У четвер, 9 лютого, у Слов’янську (Донецька область) пролунав гучний вибух. У Донецькій області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

За його словами, мешканці міста почули потужний вибух.

Офіційні джерела поки що не розкривають більш детальної інформації про подію. Місцевим мешканцям необхідно залишатися в укриттях.

Нагадаємо, що російські військові запустили по території України безпілотні літальні апарати. Жителів південних та центральних областей попередили про небезпеку.

До цього повідомлялось, що 26 січня росіяни завдали комбінованого удару по Києву та області. Спершу вони запустили дрони, які повинні виявляти та виснажувати сили ППО, а потім ракети.

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