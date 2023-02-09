У Слов’янську пролунав гучний вибух

У четвер, 9 лютого, у Слов’янську (Донецька область) пролунав гучний вибух. У Донецькій області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна .

Офіційні джерела поки що не розкривають більш детальної інформації про подію. Місцевим мешканцям необхідно залишатися в укриттях.

За його словами, мешканці міста почули потужний вибух.

Нагадаємо, що російські військові запустили по території України безпілотні літальні апарати. Жителів південних та центральних областей попередили про небезпеку.

До цього повідомлялось, що 26 січня росіяни завдали комбінованого удару по Києву та області. Спершу вони запустили дрони, які повинні виявляти та виснажувати сили ППО, а потім ракети.

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