ua ru
Вт, 07 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У районі Слов'янська пролунав вибух

Новость на русском →
Вівторок 07 березня 2023 01:21
У районі Слов'янська пролунав вибух Фото: вибух у Слов'янську чути вночі 7 березня (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Слов'янську Донецької області сьогодні вночі, 7 березня, було чути вибух, у регіоні було оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на власного кореспондента.

Про причини та наслідки вибуху, який було чути на околиці міста, поки що нічого не повідомляється. Жителів регіону у разі оголошення повітряної тривоги просять пройти в укриття, або ж по можливості дотримуватися правила "двох стін".

Нагадаємо, 10 лютого, росіяни обстріляли Слов'янськ, у місті постраждали багатоповерхові будинки.

Нагадаємо, що Нагадаємо, що у четвер, 9 лютого, у Слов'янську (Донецька область) пролунав гучний вибух. У Донецькій області було оголошено повітряну тривогу.

Крім того, 8 лютого у Слов'янську також було зафіксовано приліт у районі приватного сектору.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька область Вибух Вторгнення Росії до України
NEWS
У МВС є алгоритм роботи після деокупації Криму та Донбасу: Клименко розкрив деталі
У МВС є алгоритм роботи після деокупації Криму та Донбасу: Клименко розкрив деталі
DAILY
Як Україна та Росія рік тому зустрілися, щоб закінчити війну. Хроніки переговорів
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Як Україна та Росія рік тому зустрілися, щоб закінчити війну. Хроніки переговорів