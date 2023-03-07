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В районе Славянска прогремел взрыв

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Вторник 07 марта 2023 01:21
В районе Славянска прогремел взрыв Фото: взрыв в Славянске был слышен ночью 7 марта (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Славянске Донецкой области сегодня ночью, 7 марта, был слышен взрыв, в регионе была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственного корреспондента.

О причинах и последствиях взрыва, который был слышен на окраине города, пока ничего не сообщается. Жителей региона в случае объявления воздушной тревоги просят пройти в укрытие, или же по возможности соблюдать правило "двух стен".

Напомним, 10 февраля, россияне обстреляли Славянск, в городе пострадали многоэтажные дома.

Также сообщалось, что Напомним, что в четверг, 9 февраля, в Славянске (Донецкая область) раздался громкий взрыв. В Донецкой области была объявлена воздушная тревога.

Кроме того, 8 февраля в Славянске также был зафиксирован прилет в районе частного сектора.

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Донецкая область Взрыв Вторжение России в Украину
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