У районі Севастополя чути вибухи

У районі мису Фіолент біля тимчасово окупованого Севастополя пролунали вибухи. Очевидці також повідомляють про пожежу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на соцмережі.

"Вибухи і на горизонті щось горить на Фіоленті. У районі чути періодичні вибухи, ніби чомусь потрапили", - повідомляють очевидці в соцмережах. Оновлено (23:14) За повідомленням місцевих ЗМІ, на Фіоленті вибухнув газовий балон, внаслідок пригоди загинула людина. Вибух стався у будівельному вагончику. Вогонь ліквідували рятувальники.