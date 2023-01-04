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У районі Севастополя чути вибухи

Фото: у Севастополі чути вибухи (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У районі мису Фіолент біля тимчасово окупованого Севастополя пролунали вибухи. Очевидці також повідомляють про пожежу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на соцмережі.

"Вибухи і на горизонті щось горить на Фіоленті. У районі чути періодичні вибухи, ніби чомусь потрапили", - повідомляють очевидці в соцмережах.

Оновлено (23:14)

За повідомленням місцевих ЗМІ, на Фіоленті вибухнув газовий балон, внаслідок пригоди загинула людина. Вибух стався у будівельному вагончику. Вогонь ліквідували рятувальники.

Раніше повідомлялося, що 3 січня у Джанкої в окупованому Криму було чути звуки вибухів, а в небі бачили сліди роботи ППО.

Нагадаємо, що перед цим, 2 січня, у тимчасово окупованому Севастополі теж пролунали вибухи. Повідомлялося, що в місті працювали системи ППО, і нібито над Севастополем збили безпілотник.

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СевастопільКрымВибух