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В районе Севастополя слышны взрывы

Фото: в Севастополе слышны взрывы (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В районе мыса Фиолент возле временно оккупированного Севастополя прозвучали взрывы. Очевидцы также сообщают о пожаре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соцсети.

"Взрывы и на горизонте что-то горит на Фиоленте. В районе слышны периодические взрывы, будто по чему-то попали", - сообщают очевидцы в соцсетях.

Обновлено (23:14)

По сообщению местных СМИ, на Фиоленте взорвался газовый баллон, в результате происшествия погиб человек. Взрыв произошел в строительном вагончике. Огонь ликвидировали спасатели.

Ранее сообщалось, что 3 января в Джанкое в оккупированном Крыму были слышны звуки взрывов, а в небе видели следы работы ПВО.

Напомним, что перед этим, 2 января, во временно оккупированном Севастополе тоже прогремели взрывы. Сообщалось, что в городе работали системы ПВО, и якобы над Севастополем сбили беспилотник.

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СевастопольКримВзрыв