В районе ООС ранены двое украинских военных, - штаб

Боевики на Донбассе 41 раз обстреливали украинские позиции

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил за прошедшие сутки, 13 августа, двое украинских военнослужащих получили ранения. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС в Facebook.

Отмечается, что боевики 41 раз открывали огонь в бой наших войск. В том числе 11 раз - из тяжелого вооружения.

"Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях из вооружения БМП и противотанковых ракетных комплексов. Отмечено также применение артиллерии калибром 122 мм и минометов", - отметили в ООС.

Обстреливали позиции защитников Крымского, Новотошківського, Троицкого, Новозванівки, Новолуганського, Пивденного, Майорского, Зализного, Пивничного, Опытного, Авдеевки, Новотроицкого, Богдановки, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино.

"Наряду с этим, противник обстрелял из ствольной артиллерии калибром 122 мм защитников Новотошковского, из минометов калибром 120 мм наши позиции возле Зализного, Пивничного и Богдановки, а из минометов калибром 82 мм - позиции возле Новозвановки, Троицкого, Авдеевки и Водяного", - сказано в сообщении.

В результате боевых действий двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. С начала суток вторника, 14 августа, боевики российских оккупационных войск дважды открывали обстреливали украинские позиции вблизи населенных пунктов Павлополь и Широкино.

"По данным разведки двух оккупантов уничтожено, пять получили ранения", - отметили пресс-центре.

Напомним, Украинская сторона СЦКК заявила, что 12 августа боевики обстреляли из минометов и противотанковых гранатометов населенный пункт Пивденне.