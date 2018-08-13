Бойовики обстріляли із мінометів селище Південне, - СЦКК

Втрат серед мирного населення немає

Українська сторона СЦКК заявляє, що вчора, 12 серпня, бойовики обстріляли із мінометів та протитанкових гранатометів населений пункт Південне. Про це повідомляє прес-служба операції Об'єднаних сил (ООС) у Facebook.

"Зневажаючи норми міжнародного права щодо заборони завдання ударів по цивільних об’єктах, які визначені у Гаазькій конвенції у та Женевській конвенції, збройні формування РФ з 20:45 до 22:00, 12 серпня 2018 року здійснили обстріл населеного пункту Південне, застосувавши міномети калібром 120 мм та станкові протитанкові гранатомети СПГ-9", - йдеться у повідомленні.

Фото: наслідки обстрілу

Внаслідок обстрілу були зруйновані житлові та господарські будівлі. Як зазначають у прес-службі, дії військовослужбовців Збройних сил України запобігли втратам серед мирного населення, яке вдалося вивести з-під обстрілу.

"Про факт обстрілу було негайно повідомлено Військову прокуратуру та представників СММ ОБСЄ", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що на Донбасі за сьогодні, 13 серпня, поранений один український військовий.

Також у зоні проведення операції об'єднаних сил на Донбасі за минулу добу, 12 серпня 2018 року, зафіксовано 7 прольотів безпілотників бойовиків.