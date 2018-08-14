У районі ООС поранено двох українських військових, - штаб

Бойовики на Донбасі 41 раз обстрілювали українські позиції

На Донбасі в районі проведення операції Об'єднаних сил протягом минулої доби, 13 серпня, двоє українських військовослужбовців дістали поранення. Про це йдеться у повідомленні прес-центру штабу ООС у Facebook.

Зазначається, що бойовики 41 раз відкривали вогонь у бій наших військ, у тому числі 11 разів із важкого озброєння.

"Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а на окремих напрямках із озброєння БМП та протитанкових ракетних комплексів. Відмічено також застосування артилерії калібром 122 мм та мінометів", - зазначили в ООС.

Обстрілювали позиції захисників Кримського, Новотошківського, Троїцького, Новозванівки, Новолуганського, Південного, Майорська, Залізного, Північного, Опитного, Авдіївки, Новотроїцького, Богданівки, Гнутового, Лебединського, Павлополя, Водяного та Широкиного.

"Поряд із цим, противник обстріляв із ствольної артилерії калібром 122 мм захисників Новотошківського, із мінометів калібром 120 мм наші позиції біля Залізного, Північного та Богданівки, а із мінометів калібром 82 мм - позиції біля Новозванівки, Троїцького, Авдіївки та Водяного", - сказано у повідомленні.

Внаслідок бойових дій двоє військовослужбовців Об’єднаних сил отримали поранення. З початку доби вівторка, 14 серпня, бойовики російських окупаційних військ двічі відкривали обстрілювали українські позиції біля населених пунктів Павлопіль та Широкине.

"За даними розвідки двох окупантів знищено, п’ять дістали поранень", - зазначили прес-центрі.

Нагадаємо, Українська сторона СЦКК заявила, що 12 серпня бойовики обстріляли із мінометів та протитанкових гранатометів населений пункт Південне.