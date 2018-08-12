На Донбасі протягом дня поранені двоє українських військових, - ООС

Бойовики 20 раз обстріляли позиції ЗСУ

На Донбасі протягом доби, 12 серпня, бойовики 20 раз обстріляли позиції Збройних сил України (ЗСУ), в результаті обстрілу поранення отримали двоє українських військовослужбовців. Про це інформує прес-центр операції Об'єднаних сил (ООС).

Повідомляється, що з 7 до 18 години російські окупаційні війська 20 разів порушили режим припинення вогню, у тому числі 5 разів з важкого озброєння.

Зокрема, окупанти відкривали прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї по позиціях Об'єднаних сил в районах населених пунктів Кримське, Південне, Світлодарськ, Зайцево, Мар'їнка, Чермалик, Павлопіль, Гнутово, Водяне та Лебединське.

Зазначимо, що бойовики обстріляли захисників Кримського, Водяного та Лебединського з мінометів калібром 120 і 82 мм. По українських позиціях біля Миколаївки, що на Донецькому напрямку, працювала ворожа снайперська пара.

У ході бойових дій двоє військовослужбовців Збройних сил України отримали поранення.

Нагадаємо, у районі проведення операції Об'єднаних сил протягом 11 серпня бойовики 34 рази відкривали вогонь по позиціях ВСУ, в тому числі 4 рази з важкого озброєння, був поранений один український військовий.