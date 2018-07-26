В районе ООС ранен украинский военный

Боевики обстреляли украинские позиции 9 раз

В районе проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе в течение дня в четверг, 26 июля, ранено одного украинского военнослужащего. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

По состоянию на 18:00 этого дня, начиная с 7:00 утра боевики нарушили режим прекращения огня девять раз. В частности, противник применил противотанковые управляемые ракеты по украинским позициям возле Гнутового.

"Оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Пески, Лебединское, Гнутово и Водяное", - отметили в пресс-центре.

В результате обстрелов со стороны агрессора один боец получил ранения. Объединенные силы, несмотря на обстрелы, контролируют обстановку на Донбассе, удерживая занятые позиции.

Напомним, 26 июля в штабе ООС сообщили, что боевики на Донбассе активизировали разведку позиций украинских военнослужащих с помощью беспилотников. Средства противовоздушной обороны идентифицировали три беспилотника "Орлан-10" и один - "Тахион" российского производства.