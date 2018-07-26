Бойовики з початку доби 5 разів обстріляли українські позиції на Донбасі, - штаб

Втрат серед українських військовослужбовців з початку 26 липня немає

На Донбасі у районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) упродовж поточної доби, 26 липня 2018 року, бойовики відкривали вогонь у бік позицій українських військових п'ять разів. Про це у ході брифінгу повідомив представник прес-центру штабу ООС Анатолій Стельмах.

За його словами, обстріли відбулися біля Лебединського, Водяного та Гнутового. Втрат серед українських військовослужбовців немає.

Також у штабі зазначили, що Об'єднані сили дотримуються перемир’я. Також проводять розвідку та укріплення бойових позицій.

"У районах відведення та на дозволених ділянках проводяться заходи підготовки підрозділів", - зазначив Стельмах.

Нагадаємо, зранку у прес-центрі ООС повідомили, що у районі проведення операції Об'єднаних сил за минулу добу, 25 липня 2018 року, були поранені двоє українських військових. Загалом бойовики 24 раз відкривали вогонь по позиціях ООС, у тому числі один раз із важкого озброєння.

Додамо, що військова контррозвідка Служби безпеки України СБУ в середині липня викрила військовослужбовця Збройних сил України, який виконував вказівки бойовиків так званої "Донецької народної республіки" та мав наміри перейти на бік ворога.