Бойовики активізували розвідку українських позицій за допомогою безпілотників, - ООС

Ідентифіковано три безпілотники "Орлан-10" і один - "Тахіон" російського виробництва

На Донбасі бойовики активізували розвідку позицій українських військовослужбовців у районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС). Про це у ході брифінгу повідомив представник прес-центру штабу ООС Анатолій Стельмах.

За його словами, засоби протиповітряної оборони зафіксували шість випадків прольоту ворожих безпілотників. Три з них ідентифіковано як "Орлан-10" і один - як "Тахіон" російського виробництва. Для придушення діяльності безпілотників українській військові застосували засоби радіоелектронної боротьби.

"Вони здійснювали політ уздовж лінії розмежування з боку окупованої території України із заходом на територію України. Чергові вогневі засоби ППО приводились у повну бойову готовність", - сказав Стельмах.

Також українська розвідка повідомила, що унаслідок порушення режиму припинення вогню та провокативних обстрілів є страти серед бойовиків. Один окупант загинув та троє дістали важкі поранення.

Нагадаємо, у районі проведення ООС упродовж поточної доби, 26 липня 2018 року, бойовики п'ять разів відкривали вогонь у бік позицій українських військових.