У районі ООС поранено українського військового

Бойовики обстріляли українські позиції 9 разів

У районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі протягом дня у четвер, 26 липня, поранено одного українського військовослужбовця. Про це йдеться у повідомленні прес-центру ООС у Facebook.

Станом на 18:00 цього дня, починаючи з 7:00 ранку бойовики порушили режим припинення вогню дев'ять разів. Зокрема, противник застосував протитанкові керовані ракети по українських позиціях біля Гнутового.

"Окупанти відкривали прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил у районах населених пунктів Кримське, Піски, Лебединське, Гнутове та Водяне", - зазначили в прес-центрі.

Внаслідок обстрілів з боку агресора один боєць отримав поранення. Об’єднані сили, попри обстріли, контролюють обстановку на Донбасі, утримуючи зайняті позиції.

Нагадаємо, 26 липня у штабі ООС повідомили, що бойовики на Донбасі активізували розвідку позицій українських військовослужбовців за допомогою безпілотників. Засоби протиповітряної оборони ідентифікували три безпілотники "Орлан-10" і один - "Тахіон" російського виробництва.