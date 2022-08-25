ua ru
Чт, 25 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В районе Антоновского моста прогремели взрывы, виден пожар

Новина українською →
Херсон, Четверг 25 августа 2022 07:15
В районе Антоновского моста прогремели взрывы, виден пожар Фото: В районе Антоновского моста прогремели взрывы (t me nexta_live)
Автор: Олег Васкив

В Херсоне в районе Антоновского моста прогремели взрывы. Практически сразу там вспыхнул пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне.

По данным СМИ, звуки были слышны около 05:00 утра 25 августа.

"В Херсоне в районе Антоновского моста - взрывы. Сейчас в той стороне что-то горит", - отметили журналисты.

Напомним, Вооруженные Силы Украины ударом по Антоновскому мосту в Херсоне попали в российскую колонну с боеприпасами.

Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань заявил, что атака получилась настолько мощной, что сдетонировали снаряды в КамАЗах, в результате чего были повреждены бетонные конструкции.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсон Война России против Украины
NEWS
Джонсон приехал в Киев и получил орден от Зеленского
Джонсон приехал в Киев и получил орден от Зеленского
DAILY
Посол Великобритании Мелинда Симмонс: Это уже выглядит как война на истощение
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Посол Великобритании Мелинда Симмонс: Это уже выглядит как война на истощение