У районі Антонівського мосту прогриміли вибухи, видно пожежу

У Херсоні в районі Антонівського мосту прогриміли вибухи. Практично одразу там спалахнула пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне .

"У Херсоні в районі Антонівського мосту - вибухи. Наразі в тому боці щось горить", - зазначили журналісти.

За даними ЗМІ, звуки було чутно близько 05:00 ранку 25 серпня.

Нагадаємо, Збройні сили України ударом по Антонівському мосту в Херсоні влучили в російську колону з боєприпасами.

Депутат Херсонської облради Сергій Хлань заявив, що атака вийшла настільки потужною, що здетонували снаряди в КамАЗах, у результаті чого були пошкоджені бетонні конструкції.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.