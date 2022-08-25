У районі Антонівського мосту прогриміли вибухи, видно пожежу
Фото: У районі Антонівського мосту прогриміли вибухи (t me nexta_live)
У Херсоні в районі Антонівського мосту прогриміли вибухи. Практично одразу там спалахнула пожежа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.
За даними ЗМІ, звуки було чутно близько 05:00 ранку 25 серпня.
"У Херсоні в районі Антонівського мосту - вибухи. Наразі в тому боці щось горить", - зазначили журналісти.
Нагадаємо, Збройні сили України ударом по Антонівському мосту в Херсоні влучили в російську колону з боєприпасами.
Депутат Херсонської облради Сергій Хлань заявив, що атака вийшла настільки потужною, що здетонували снаряди в КамАЗах, у результаті чого були пошкоджені бетонні конструкції.
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