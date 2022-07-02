"Растят монстра в Украине". Лукашенко снова обрушился на Запад с обвинениями

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "БЕЛТА" .

Сообщается, что с таким заявлением Лукашенко выступил на собрании по случаю Дня независимости. Большую часть своего выступления он посвятил временам Второй мировой войны.

В частности, по его словам, западные страны якобы открыто говорят о возможной аннексии белорусских и украинских территорий.

"Так же, как и в прошлом столетии, за этими процессами стоит все та же цивилизованная Западная Европа, которая сначала растила монстра по имени фашистская Германия, а потом, чтобы выжить, бросалась в объятия тех, кому еще недавно так сильно желала поражения. История повторяется. Монстра растят в Украине", - добавил Лукашенко.