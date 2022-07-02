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"Ростять монстра в Україні". Лукашенко знову обрушився на Захід зі звинуваченнями

Фото: лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Ілона Свиридова

Лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко вважає, що західні країни нібито "ростять монстра в Україні".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "БЕЛТА".

Повідомляється, що з такою заявою Лукашенко виступив на зборах з нагоди Дня незалежності. Велику частину свого виступу він присвятив часам Другої світової війни.

Зокрема, за його словами, західні країни нібито відкрито говорять про можливу анексію білоруських і українських територій.

"Так само, як і в минулому столітті, за цими процесами стоїть все та ж цивілізована Західна Європа, яка спочатку ростила монстра на ім'я фашистська Німеччина, а потім, щоб вижити, кидалася в обійми тих, кому ще недавно так сильно бажала поразки. Історія повторюється. Монстра ростять в Україні", - додав Лукашенко.

Нагадаємо, раніше Лукашенко назвав російське вторгнення Росії в Україну початком переділу світу, а також допустив війну за Західну Україну.

Крім того, він назвав умову, за якої Білорусь може вдарити по Києву.

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