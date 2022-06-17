ru ua
Пт, 17 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Лукашенко назвал войну в Украине "началом передела мира"

Новина українською →
Минск, Пятница 17 июня 2022 13:20
Лукашенко назвал войну в Украине "началом передела мира" Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Мария Кучерявец

Никто не знает, чем закончатся события в Украине. Но это один из элементов великого передела мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление лидера белорусского режима Александра Лукашенко, которого цитирует "Белта".

"Никто не знает, чем там закончится. Никто не знает, как ситуация будет развиваться. То, что происходит в Украине, - это начало. Это один из элементов великого передела мира. Будут ломать, крошить. Будут страдать малые государства", - сказал Лукашенко.

Напомним, недавно Лукашенко заявлял, что Российская Федерация якобы не стремится захватить Украину.

Добавим, также лидер белорусского режима пригрозил войной за западную часть Украины, чтобы ее якобы "не оттяпали".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Александр Лукашенко Беларусь
NEWS
Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС
Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС
DAILY
Всегда на связи. Чем Украине во время войны помогает Starlink от Илона Маска
Михаил ФедоровВице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Всегда на связи. Чем Украине во время войны помогает Starlink от Илона Маска