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В Киеве усилили охрану порядка из-за акций владельцев "евроблях"

Новости » Общество    07.11.2018 - 08:58
Фото: полиция Киева готовится к митингу владельцев "евроблях" (kyiv.npu.gov.ua)
Фото: полиция Киева готовится к митингу владельцев "евроблях" (kyiv.npu.gov.ua)

Владельцев "евроблях" призывают не нарушать порядок

В связи с митингами владельцев "евроблях" (авто на иностранной регистрации, - ред.) в центре Киева 7 ноября усилили охрану порядка. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на столичную полицию.

Сообщается, что сегодня пройдут несколько акций, в том числе в правительственном квартале. Для обеспечения порядка привлекли усиленные наряды полиции и Национальной гвардии.

"Усиленные наряды патрулируют в местах проведения акций, на прилегающей к ним территории, станциях метрополитена и остановках общественного транспорта. Патрульные полицейские следят за безопасностью дорожного движения и помогают водителям выбирать удобные маршруты проезда", - говорится в сообщении.

Кроме того, правоохранители призывают владельцев "евроблях" не нарушать порядок и соблюдать нормы действующего законодательства.

Напомним, в Киеве сегодня перекрывают движение из-за митинга владельцев "евроблях". В частности, по информации РБК-Украина, с утра проходили акции на проспекте Победы возле офиса Министерства инфраструктуры. На 09:00 запланированы акции в правительственном квартале возле Верховной рады.

Отметим, парламентский комитет по вопросам налоговой и таможенной политики рекомендовал  парламенту принять два законопроекта о "евробляхах". Участники акций не согласны с редакцией профильного комитета.

 

В Киеве сегодня туман и плохая видимость на дорогах
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