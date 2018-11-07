В Киеве усилили охрану порядка из-за акций владельцев "евроблях"

Фото: полиция Киева готовится к митингу владельцев "евроблях" (kyiv.npu.gov.ua)

Владельцев "евроблях" призывают не нарушать порядок

В связи с митингами владельцев "евроблях" (авто на иностранной регистрации, - ред.) в центре Киева 7 ноября усилили охрану порядка. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на столичную полицию.

Сообщается, что сегодня пройдут несколько акций, в том числе в правительственном квартале. Для обеспечения порядка привлекли усиленные наряды полиции и Национальной гвардии.

"Усиленные наряды патрулируют в местах проведения акций, на прилегающей к ним территории, станциях метрополитена и остановках общественного транспорта. Патрульные полицейские следят за безопасностью дорожного движения и помогают водителям выбирать удобные маршруты проезда", - говорится в сообщении.

Кроме того, правоохранители призывают владельцев "евроблях" не нарушать порядок и соблюдать нормы действующего законодательства.

Напомним, в Киеве сегодня перекрывают движение из-за митинга владельцев "евроблях". В частности, по информации РБК-Украина, с утра проходили акции на проспекте Победы возле офиса Министерства инфраструктуры. На 09:00 запланированы акции в правительственном квартале возле Верховной рады.

Отметим, парламентский комитет по вопросам налоговой и таможенной политики рекомендовал парламенту принять два законопроекта о "евробляхах". Участники акций не согласны с редакцией профильного комитета.