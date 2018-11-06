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Налоговый комитет рекомендовал Раде принять законопроекты о "Евробляхах"

Новости » Политика    06.11.2018 - 18:30
Фото: Нина Южанина (РБК-Украина)
Фото: Нина Южанина (РБК-Украина)

Комитет ВР рекомендует парламенту рассмотреть на заседании два законопроекта о налоге на ввоз авто с иностранной регистрацией

Профильный комитет парламента по вопросам налоговой и таможенной политики проголосовал поддержать и рекомендовать Верховной раде рассмотреть на заседании два законопроекта о налоге на ввоз авто с иностранной регистрацией, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, члены комитета рекомендуют принять во втором чтении законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения акцизным налогом легковых транспортных средств" №8487, а также проект закона "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины" №8488.

По словам председателя комитета Нины Южаниной, законопроекты поддержаны с изменениями и поправками комитета.

"Прошу вас рекомендовать Верховной раде законопроект регистрационный номер № 8488 с предложениями с учетом поправок в таком варианте принять в целом как закон. Решение принято", - заявила Южанина.

Напомним, ранее Верховный суд Украины признал законным пользование собственным автомобилем на иностранной регистрации, который был ввезен в режиме транзита. Таким образом, Верховный суд встал на сторону гражданина Украины Михаила Козинца, который судился с таможней. В частности, он требовал отменить постановление о штрафе на 8,5 тыс. гривен из-за нарушения таможенных правил.

Кроме того, Литва предоставила Украине доступ к базе данных для проверки автомобилей на "евробляхах".

Отметим, парламент сможет рассмотреть законопроекты о растаможке автомобилей на еврономерах во втором чтении в ноябре.

 

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