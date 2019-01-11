Растаможка "евроблях" пополнила бюджет на более 1,5 млрд грн, - Минфин

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

По состоянию на 10 января украинцы розтаможили более 24 тыс. автомобилей

Граждане Украины с 25 ноября 2018 года по 10 января 2019 года осуществили таможенное оформление 24,6 тыс. транспортных средств с иностранной регистрацией ("евроблях") на общую сумму 1,5 млрд гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Украины.

Как отмечается, общая сумма поступлений в бюджет от таможенного оформления автомобилей на иностранной регистрации составила 1 млрд 566 млн грн (из них 158,2 млн грн - пошлина, 495,5 млн грн - НДС, 738 млн грн - акцизный налог, 174,1 млн грн - средства, которые были добровольно уплачены гражданами в госбюджет для освобождения от административной ответственности за нарушение таможенных режимов).

"Все таможенные платежи, которые поступают от таможенного оформления автомобилей на иностранной регистрации, направляются в Пенсионный фонд Украины", - говорится в сообщении.

Также в ведомстве отмечают, что из общего количества оформленных авто - более 21 тыс. транспортных средств находились на таможенной территории Украины с нарушением требований Таможенного кодекса Украины. За них владельцы добровольно уплатили средства в размере 8,5 тыс грн за каждое авто.

Как свидетельствуют данные таможенной статистики, в течение последних двух недель в среднем за сутки осуществляется таможенное оформление 1,5 тысячи транспортных средств с иностранной регистрацией.

Отметим, законы о растаможке авто на иностранных номерах ("евроблях") №8487 и №8488 вступили в силу 25 ноября 2018 года.

Ранее РБК-Украина писало, что с 25 ноября по 26 декабря в Украине растаможили 11 тыс. транспортных средств с иностранной регистрацией, которые были ввезены с января 2015 года до ноября 2018 года.