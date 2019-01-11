Розтаможка "євроблях" поповнила бюджет на понад 1,5 млрд грн, - Мінфін

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Станом на 10 січня українці розтаможили більше 24 тис. автомобілів

Громадяни України з 25 листопада 2018 року по 10 січня 2019 року здійснили митне оформлення 24,6 тис. транспортних засобів з іноземною реєстрацією ("євроблях") на загальну суму 1,5 млрд гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства фінансів України.

Як зазначається, загальна сума надходжень до бюджету від митного оформлення автомобілів на іноземній реєстрації склала 1 млрд 566 млн грн (з них 158,2 млн грн - мито, 495,5 млн грн - ПДВ, 738 млн грн - акцизний податок, 174,1 млн грн - кошти, які були добровільно сплачені громадянами до держбюджету для звільнення від адміністративної відповідальності за порушення митних режимів).

"Усі митні платежі, які надходять від митного оформлення автомобілів на іноземній реєстрації, спрямовуються до Пенсійного фонду України", - йдеться у повідомленні.

Також у відомстві зазначають, що із загальної кількості оформлених авто - понад 21 тис. транспортних засобів перебували на митній території України з порушенням вимог Митного кодексу України. За них власники добровільно сплатили кошти в розмірі 8,5 тис грн за кожне авто.

Як свідчать дані митної статистики, протягом останніх двох тижнів в середньому за добу здійснюється митне оформлення 1,5 тисячі транспортних засобів з іноземною реєстрацією.

Зазначимо, закони про розмитнення авто на іноземних номерах ("євроблях") №8487 і №8488 набули чинності 25 листопада 2018 року.

Раніше РБК-Україна писало, що з 25 листопада по 26 грудня в Україні розмитнили 11 тис. транспортних засобів з іноземною реєстрацією, які були ввезені з січня 2015 року до листопада 2018 року.