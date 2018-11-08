Рада встановила нові штрафи за порушення строків розмитнення "евроблях"

Ілюстративне фото (РБК-Україна, Владислав Красінський)

Нацполіція отримає право перевірки "євроблях"

Парламент ухвалив у другому читанні другий законопроект з пакету законів про "євробляхи" - №8488 "Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо ввезення транспортних засобів на митну територію України", передає кореспондент РБК-Україна.

За закон проголосували 245 парламентарів.

Зокрема, документом пропонуються зміни до низки статей Митного кодексу України. Розширюються умови, які є підставою для продовження попередньо встановленого терміну тимчасового ввезення транспортних засобів комерційного призначення, здійснення інших операцій з такими транспортними засобами у випадках, передбачених кодексом. При цьому редакція, яка діяла до цього, передбачає продовження терміну тимчасового ввезення тільки в разі накладення арешту (вилучення).

Нові штрафи

Так, у документі передбачені штрафи за порушення терміну перебування автомобіля на "евробляхах" у режимі транзиту.

Законом передбачається встановити штраф за перевищення терміну від 10 до 20 діб - 17 тисяч гривень, від 20 до 30 діб - 85 тисяч гривень, більш ніж на 30 діб (а також за втрату або розкомплектування транспортних засобів) - 170 тисяч гривень, або їх конфіскацію за рішенням суду.

У проекті встановлюється можливість складання протоколу про порушення митних правил за відсутності особи, яка притягається до адмінвідповідальності, з подальшою передачею такій особі за повідомленою нею або наявною в органах доходів і зборів адресою (місцем проживання або фактичного перебування).

Контроль за авто на єврономерах

У законі прописаний механізм взаємодії митників, поліцейських і прикордонників, створення автоматизованої системи обміну інформацією. Таким чином, Національна поліція отримає право перевірки авто на єврономерах, а тих, хто не розмитнив машину, але їздить, каратимуть високими штрафами.

Підкреслимо, вводиться автоматизований обмін інформацією між органами доходів і зборів, Державною прикордонною службою та органами Національної поліції з метою контролю за використанням на території України транспортних засобів особистого користування, що тимчасово ввозяться на митну територію України та/або поміщених у митний режим транзиту.

Крім того, встановлюється обов'язок органів доходів і зборів передавати Держприкордонслужбі України та органам Нацполіції інформацію про порушників митних правил, а також інформацію про осіб і терміни тимчасового ввезення або переміщення транспортних засобів у митному режимі транзиту для контролю на митній території України за їх цільовим використанням.

Нагадаємо, 13 липня народні депутати ухвалили за основу в першому читанні даний проект закону №8488. За проект закону проголосували 256 парламентарів.

Як писало РБК-Україна, Верховна рада схвалила нову модель оподаткування раніше ввезених авто з іноземною реєстрацією ("євроблях"). Закон повністю змінює модель акцизного податку, запроваджуються базові ставки акцизу. Для нових легкових автомобілів із бензиновим двигуном до 3000 куб. см базова ставка складе 50 євро, для більш кубатурних - 100 євро. Для дизельних авто до 3500 куб см ставка складе 75 євро, для більш кубатурних - 150 євро.

Відзначимо, що у зв'язку з мітингами власників "євроблях" у центрі Києва 7 листопада посилювали охорону порядку.

Також підкреслимо, комітет ВР з питань податкової та митної політики рекомендував парламенту прийняти два законопроекти про "євробляхи", хоч мітингувальники і не згодні з редакцією профільного комітету.

Додамо, в жовтні Литва надала Україні доступ на рік до європейської бази даних, яку будуть використовувати для перевірки законності ввезення авто на європейських номерах в Україну, а також чи не знаходиться авто в розшуку.