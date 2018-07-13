Рада планирует внести изменения в Таможенный кодекс о растаможке авто на еврономерах

В частности, устанавливаются штрафные санкции за нарушение сроков перемещения авто в таможенном режиме транзита

Народные депутаты приняли за основу в первом чтении проект закона №8488 "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины", передает корреспондент РБК-Украина.

За проект закона проголосовали 256 парламентариев.

В частности, предлагаются изменения в ряд статей Таможенного кодекса Украины.

Так, расширяются условия, которые являются основанием для продления предварительно установленного срока временного ввоза транспортных средств коммерческого назначения, осуществления других операций с такими транспортными средствами в случаях, предусмотренных кодексом. Действующая редакция предусматривает продление срока временного ввоза только в случае наложения ареста (изъятия).

Планируется установить, что таможенное оформление транспортных средств может осуществляться в любом органе доходов и сборов Украины с предъявлением их этому органу. При этом действующая редакция ограничивала круг таких органов только перечнем, определенным центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную налоговую и таможенную политику.

В статье 380 документа устанавливаются дополнительные условия временного ввоза гражданами транспортных средств, а именно:

временный ввоз гражданами-нерезидентами транспортных средств личного пользования в количестве более одной единицы разрешается при условии применения к ним мер обеспечения;

временный ввоз гражданами-резидентами на таможенную территорию Украины транспортных средств коммерческого назначения при выполнении ими своих обязанностей по заключенным трудовым договорам с предприятиями-нерезидентами, подтверждается документами соответствующих компетентных органов страны регистрации предприятия-нерезидента, разрешается на срок до 10 суток с применением к ним мер обеспечения;

устанавливается, что транспортные средства личного пользования, временно ввозимые на таможенную территорию Украины гражданами более чем на 30 дней, подлежат госрегистрации.

Проектом уточняются особенности перемещения гражданами транспортных средств личного пользования в режиме транзита, а именно: гражданам предоставляется право перемещать помещенные в таможенный режим транзита транспортные средства личного пользования только с целью проходного транзита через таможенную территорию Украины. При этом пропуск транспортных средств граждан-резидентов будет осуществляться после внесения ими денежного залога в размере таможенных платежей (такие требования не распространяются на транспортные средства граждан-нерезидентов, что предусмотрено действующей редакцией).

Подчеркнем, что вводится автоматизированный обмен информацией между органами доходов и сборов, Государственной пограничной службой и органами Национальной полиции с целью контроля за использованием на территории Украины транспортных средств личного пользования, временно ввозимых на таможенную территорию Украины и/или помещенных под таможенный режим транзита.

Кроме того, устанавливается обязанность органов доходов и сборов передавать Госпогранслужбе Украины и органам Нацполиции информацию о нарушителях таможенных правил, а также информацию о лицах и сроках временного ввоза или перемещения транспортных средств в таможенном режиме транзита для контроля на таможенной территории Украины за их целевым использованием.

Штрафные санкции

Также устанавливаются штрафные санкции за нарушение сроков перемещения транспортных средств личного пользования в таможенном режиме транзита. Сегодня за превышение срока более чем на 10 суток штраф составляет 8500 гривен. Предлагается установить штраф за превышение срока от 10 до 20 суток - 8500 гривен, от 20 до 30 суток - 85 000 гривен, более чем на 30 суток (а также за потерю или раскомплектование транспортных средств) - 170 000 гривен, или их конфискацию по решению суда.

Увеличиваются штрафные санкции за нарушение сроков перемещения транспортных средств личного пользования и транспортных средств коммерческого назначения в таможенном режиме временного ввоза. Сегодня за превышение срока более чем на 10 суток штраф составляет 17 000 гривен. Предлагается установить штраф за превышение срока от 10 до 20 суток - 17 000 гривен, от 20 до 30 суток - 85 000 гривен, более чем на 30 суток (а также за потерю или раскомплектование транспортных средств) - 170 000 гривен, или их конфискацию по решению суда.

В проекте устанавливается возможность составления протокола о нарушении таможенных правил в отсутствие лица, привлекаемого к админответственности, с последующей передачей такому лицу по сообщенному им или имеющемуся в органах доходов и сборов адресу (месту жительства или фактического пребывания).

Напомним, Рада планирует ввести новую модель налогообложения легковых автомобилей. Так, парламент принял за основу в первом чтении законопроект №8487 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения акцизным налогом легковых транспортных средств".