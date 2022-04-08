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Расстрелянная "Мрия": как выглядит самый большой в мире самолет после нашествия оккупантов

Новина українською →
Пятница 08 апреля 2022 15:24
Расстрелянная "Мрия": как выглядит самый большой в мире самолет после нашествия оккупантов Фото: как выглядит самый большой в мире самолет после нашествия оккупантов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В первые дни войны российские захватчики обстреляли ангар и уничтожили самый большой и мощный самолет в мире Ан-225 "Мрия". За время своей жизни, воздушное судно установило более чем 200 мировых рекордов, что является уникальным случаем в авиации.

О том, как выглядит самый мощный в мире самолет сегодня, после нашествия российских оккупантов - в материале РБК-Украина.

Немного истории

Разработка Ан-225 началась для нужд советской космической программы. Самолет должен был транспортировать грузы, в том же числе космические корабли и различные компоненты ракетных систем. Строительство началось еще в 1985 году и продолжалось в течение следующих 3,5 лет. Главным конструктором самолета выступил Виктор Ильич Толмачев.

Первый полет состоялся 21 декабря 1988 года. Более того, в марте 1989 года самолет установил аж 106 мировых рекордов и рекордов для воздушных транспортов своего класса.

Фото: как выглядит самый большой в мире самолет после нашествия оккупантов (Виталий Носач, РБК-Украина)

Начиная с августа 1993 года, после ряда демонстраций, уже во время авиашоу МАКС-93 "Мрия" впервые выступила с украинским флагом.

После распада Советского союза, строительство второго Ан-225 было прекращено, а сам самолет переместили в ангар, где его двигатели были демонтированы.

Фото: как выглядит самый большой в мире самолет после нашествия оккупантов (Виталий Носач, РБК-Украина)

Первый коммерческий полет "Мрия" осуществила уже 31 января 2002 года. Тогда же самолет доставил 187,5 тонн пищевых продуктов для американских военных из Штутгарта в королевство Оман. Начиная с этого момента, самолет заработал репутацию ценного воздушного судна среди гуманитарных организаций, который способен быстро транспортировать крупногабаритные грузы. Например, в 2003 году, "Мрия" доставила более 800 тонн оборудования для гуманитарных миссий в Ираке.

Фото: как выглядит самый большой в мире самолет после нашествия оккупантов (Виталий Носач, РБК-Украина)

Уже в августе 2009 года "Мрия" попала в Книгу рекорде Гиннеса за перевозку крупнейшего в истории моногруза. Тогда же самолет транспортировал генератор, вес которого составлял 174 тонны и специальные рамы, которые были необходимы для строительства армянской электростанции.

Что случилось с самолетом после нашествия оккупантов?

27 февраля 2022 года, в результате воздушной атаки со стороны российских оккупантов на территорию аэропорта Гостомель, самый мощный и самый большой самолет в мире Ан-225 "Мрия" был сожжен.

Во время начала полномасштабной войны России против нашей страны, самолет находился на ремонте, в связи с чем он не успел вылететь из Украины. Согласно предварительным подсчетам, реконструкция самолета будет стоить 3 млрд долларов и займет около 5 лет.

"Оккупанты разрушили самолет, но не смогут разрушить нашу общую мечту. Она обязательно возродится. По ориентировочным подсчетам на это понадобится более 3 млрд долларов и более 5 лет. Наша задача сделать так, чтобы эти расходы покрыла именно Российская Федерация, которая нанесла умышленный ущерб украинской авиации и сектору грузовых авиационных перевозок", - заявили в "Укроборонпроме".

Фото: как выглядит самый большой в мире самолет после нашествия оккупантов (Виталий Носач, РБК-Украина)

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