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Самолет "Мрия" будет восстановлен за деньги оккупанта, - глава Укроборонпрома

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Киев, Воскресенье 27 февраля 2022 17:49
Самолет "Мрия" будет восстановлен за деньги оккупанта, - глава Укроборонпрома "Мрию" восстановят за деньги РФ (фото: facebook.com/platforma.ua)
Автор: Дмитрий Войналович

Российские оккупанты уничтожили легендарный Ан-225 "Мрия", который находился на аэродроме в Гостомеле. Восстановление самолета будет стоить более трех миллиардов долларов, но Украина приложит все усилия, чтобы эти работы оплатило государство-агрессор.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ГК "Укроборонпром" в Telegram.

"Россия уничтожила "Мрию", как символ возможностей украинской авиации. Ан- 225 "Мрия" - авиационный гигант, на счету которого рекорды по перевозке максимального коммерческого груза и самого длинного и тяжелого в истории авиации моногруза, грузоподъемности. К сожалению, сегодня эти опции потеряны", - говорится в заявлении.

Но они обязательно будут восстановлены.

"Оккупанты разрушили самолет, но не смогут разрушить нашу общую мечту. Она обязательно возродится. По ориентировочным подсчетам на это понадобится более 3 млрд долларов и более 5 лет. Наша задача сделать так, чтобы эти расходы покрыла именно Российская Федерация, которая нанесла умышленный ущерб украинской авиации и сектору грузовых авиационных перевозок", - добавили в "Укроборонпроме".

Генеральный директор госконцерна Юрий Гусев заявил, что "мечту о свободной от оккупанта Украине уничтожить невозможно".

"Мы будем бороться за нашу землю и наш дом до победного конца. И после победы обязательно, слышите, обязательно достроим нашу новую "Мрию", которая много лет ждет этого в безопасном месте. Все будет Украина!" - заявил он.

На момент вторжения Ан-225 "Мрия" находилась на ремонте в аэропорту Гостомель, поэтому самолет не успел вылететь из Украины...

Между тем в МАУ рассказали о возврате средств за билеты на фоне нападения России.

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