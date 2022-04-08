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Розстріляна "Мрія": як виглядає найбільший у світі літак після нашестя окупантів

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П'ятниця 08 квітня 2022 15:24
Розстріляна "Мрія": як виглядає найбільший у світі літак після нашестя окупантів Фото: як виглядає найбільший у світі літак після нашестя окупантів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В перші дні війни російські загарбники обстріляли ангар й знищили найбільший та найпотужніший літак у світі Ан-225 "Мрія". За часи свого життя, повітряне судно встановило більше ніж 200 світових рекордів, що є унікальним випадком в авіації.

Про те, як виглядає найпотужніший у світі літак сьогодні, після нашестя російських окупантів - в матеріалі РБК-Україна.

Трохи історії

Розробка Ан-225 розпочалась для потреб радянської космічної програми. Літак повинен був транспортувати вантажі, у тому ж числі космічні кораблі й різні компоненти ракетних систем. Будівництво почалось ще в 1985 році й тривало протягом наступних 3,5 років. Головним конструктором літака виступив Віктор Ілліч Толмачов.

Перший політ відбувся вже 21 грудня 1988 року. Ба більше, в березні 1989 року літак встановив аж 106 світових рекордів й рекордів для повітряних транспортів свого класу.

Фото: як виглядає найбільший у світі літак після нашестя окупантів (Віталій Носач, РБК-Україна)

Починаючи з серпня 1993 року, після низки демонстрацій, вже під час авіашоу МАКС-93 "Мрія" вперше виступила з українським прапором.

Після розпаду Радянського союзу, будівництво другого Ан-225 було припинено, а сам літак перемістили в ангар, де його двигуни були демонтовані.

Фото: як виглядає найбільший у світі літак після нашестя окупантів (Віталій Носач, РБК-Україна)

Перший комерційний політ "Мрія" здійснила вже 31 січня 2002 року. Тоді ж літак доставив 187,5 тонн харчових продуктів для американських військових зі Штутгарта до королівства Оман. Починаючи з цього моменту, літак заробив репутацію цінного повітряного судна серед гуманітарних організацій, який здатний швидко транспортувати великогабаритні вантажі. Наприклад, у 2003 році, "Мрія" доставила більше 800 тонн обладнання для гуманітарних місій в Іраку.

Фото: як виглядає найбільший у світі літак після нашестя окупантів (Віталій Носач, РБК-Україна)

Вже в серпні 2009 року "Мрія" потрапила до Книги рекорді Гіннеса за перевезення найбільшого в історії моновантажу. Тоді ж літак транспортував генератор, вага якого складала 174 тонни й спеціальні рами, які були необхідні для будівництва вірменської електростанції.

Що сталося з літаком після нашестя окупантів?

27 лютого 2022 року, внаслідок повітряної атаки з боку російських окупантів на територію аеропорту Гостомель, найпотужніший та найбільший літак у світі Ан-225 "Мрія" був спалений.

Під час початку повномасштабної війни Росії проти нашої країни, літак перебував на ремонті, у зв’язку з чим він не встиг вилетіти з України. Згідно з попередніми підрахунками, реконструкція літака коштуватиме 3 млрд доларів й займе близько 5 років часу.

"Окупанти зруйнували літак, але не зможуть зруйнувати нашу спільну мрію. Вона обов’язково відродиться. За орієнтовними підрахунками на це знадобиться більше 3 млрд доларів та понад 5 років. Наше завдання зробити так, аби ці витрати покрила саме Російська Федерація, яка завдала умисної шкоди українській авіації та сектору вантажних авіаційних перевезень", - заявили в "Укроборонпромі".

Фото: як виглядає найбільший у світі літак після нашестя окупантів (Віталій Носач, РБК-Україна)

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