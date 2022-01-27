Расстрел военных в Днепре: названы имена погибших
Фото: место инцидента в Днепре (скрин видео npu gov ua)
Национальная гвардия Украины назвала имена погибших при расстреле военных в Днепре. Сегодня в результате чрезвычайного происшествия на территории завода "Южмаш" погибли пять человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook НГУ.
Сообщается, что командование и личный состав Нацгвардии выражают соболезнования родным и близким погибших во время расстрела в Днепре. В результате чрезвычайного происшествия погибли:
- старший лейтенант Александр Буганов (НГУ);
- младший сержант Александр Драган (НГУ);
- старший солдат Артем Левковский (НГУ);
- солдат Леонид Черник (НГУ);
- контролер КПП Вера Лебединец (ведомственная военизированная охрана).
Напомним, сегодня ночью срочник Национальной гвардии Артемий Рябчук расстрелял сослуживцев из караула на "Южмаше" и сбежал. В результате инцидента пять человек погибли и пять ранены.
Утром его задержали, открыто уголовное дело по статье "умышленное убийство".