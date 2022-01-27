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Розстріл військових у Дніпрі: названо імена загиблих

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Дніпро, Четвер 27 січня 2022 11:23
Розстріл військових у Дніпрі: названо імена загиблих Фото: місце інциденту в Дніпрі (скрін відео NPU gov ua)
Автор: Ілона Свиридова

Національна гвардія України назвала імена загиблих при розстрілі військових у Дніпрі. Сьогодні в результаті надзвичайної події на території заводу "Південмаш" загинули п'ятеро осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook НГУ.

Повідомляється, що командування і особовий склад Нацгвардії висловлюють співчуття рідним і близьким загиблих під час розстрілу в Дніпрі. В результаті надзвичайної події загинули:

  • старший лейтенант Олександр Буганов (НГУ);
  • молодший сержант Олександр Драган (НГУ);
  • старший солдат Артем Левковський (НГУ);
  • солдат Леонід Черник (НГУ);
  • контролер КПП Віра Лебединець (відомча воєнізована охорона).

Нагадаємо, сьогодні вночі строковик Національної гвардії Артемій Рябчук розстріляв товаришів по службі з варти на "Південмаші" і втік. В результаті інциденту п'ять осіб загинули і п'ять поранені.

Вранці його затримали, відкрито кримінальну справу за статтею "умисне вбивство".

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