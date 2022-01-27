Розстріл військових у Дніпрі: названо імена загиблих
Фото: місце інциденту в Дніпрі (скрін відео NPU gov ua)
Національна гвардія України назвала імена загиблих при розстрілі військових у Дніпрі. Сьогодні в результаті надзвичайної події на території заводу "Південмаш" загинули п'ятеро осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook НГУ.
Повідомляється, що командування і особовий склад Нацгвардії висловлюють співчуття рідним і близьким загиблих під час розстрілу в Дніпрі. В результаті надзвичайної події загинули:
- старший лейтенант Олександр Буганов (НГУ);
- молодший сержант Олександр Драган (НГУ);
- старший солдат Артем Левковський (НГУ);
- солдат Леонід Черник (НГУ);
- контролер КПП Віра Лебединець (відомча воєнізована охорона).
Нагадаємо, сьогодні вночі строковик Національної гвардії Артемій Рябчук розстріляв товаришів по службі з варти на "Південмаші" і втік. В результаті інциденту п'ять осіб загинули і п'ять поранені.
Вранці його затримали, відкрито кримінальну справу за статтею "умисне вбивство".