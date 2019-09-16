На рассмотрении в комитетах Рады находятся более 400 законопроектов

На рассмотрении профильных комитетов Верховной рады сейчас находится 444 законопроекта. Об этом заявил председатель ВР Дмитрий Разумков, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, на этой неделе Рада два дня будет работать в комитетах.

"По состоянию на 13 сентября рассмотрения в комитетах ожидают 444 законодательные инициативы... Действительно, очень важно, чтобы правки были, дополнения, чтобы сделать законопроекты качественными. Но просьба ко всем политсилам, чтобы они были конструктивными", - подчеркнул Разумков.

Так, первый заместитель спикера Руслан Стефанчук напомнил, что 16 и 17 сентября нет пленарных заседаний ВР.

"Сегодня и завтра мы будем работать в комитетах. А также еще полдня работы в комитетах будет в среду. Поэтому я обращаюсь к руководителям комитетов, чтобы очень ответственно отнеслись к тем вопросам, которые уже стоят в повестке дня и будут рассматриваться во втором чтении", - добавил Стефанчук.

Напомним, Разумков ранее рассказал, что за две недели Верховная рада рассмотрела 110 законодательных инициатив. При этом в целом принято почти 10 законов.

Как писало РБК-Украина, на этой пленарной неделе Верховная рада Украины рассмотрит около 40 законопроектов. Парламентарии сосредоточатся на законопроектах, которые должны быть рассмотрены во втором чтениии.