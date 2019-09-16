На розгляді у комітетах Ради перебуває понад 400 законопроектів

На розгляді профільних комітетів Верховної ради наразі перебуває 444 законопроекти. Про це заявив голова ВР Дмитро Разумков, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, цього тижня Рада два дні працюватиме у комітетах.

"Станом на 13 вересня розгляду в комітетах очікують 444 законодавчі ініціативи... Дійсно, дуже важливо, щоб правки були, доповнення, щоб зробити законопроекти якіснішими. Але прохання до всіх політсил, щоб вони були конструктивними", - наголосив Разумков.

Так, перший заступник спікера Руслан Стефанчук нагадав, що 16 та 17 вересня немає пленарних засідань ВРУ.

"Сьогодні і завтра ми працюватимемо в комітетах. А також ще півдня роботи в комітетах буде у середу. Тому я звертаюсь до керівників комітетів, щоб надзвичайно відповідально віднеслися до тих питань, які вже стоять у порядку денному і будуть розглядатись у другому читанні" - додав Стефанчук.

Нагадаємо, Разумков раніше розповів, що за два тижні Верховна рада розглянула 110 законодавчих ініціатив. При цьому в цілому прийнято майже 10 законів.

Як писало РБК-Україна, на цьому пленарному тижні Верховна рада України розгляне близько 40 законопроектів. Парламентарі зосередяться на законопроектах, які повинні бути розглянуті в другому читанні.