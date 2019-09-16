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За две недели Рада рассмотрела более сотни законодательных инициатив

Новости » Политика    16.09.2019 - 11:21
За две недели Рада рассмотрела более сотни законодательных инициатив
Фото: Дмитрий Разумков (Виталий Носач/РБК-Украина)

ВР приняла за основу 44 законопроекта, а в целом - 9

За две недели Верховная рада рассмотрела 110 законодательных инициатив. Об этом заявил глава ВР Дмитрий Разумков в ходе заседания согласительного совета, передает корреспондент РБК-Украина.

При этом в целом принято почти 10 законов.

"За две недели работы второй сессии Верховной рады 9 созыва проведено 9 пленарных заседаний, на которых рассмотрено 110 законодательных инициатив. В частности, принято в общей сложности 9 законов, а 44 законопроекта приняты в первом чтении", - заявил Разумков.

Напомним, на прошлой неделе парламент распустил нынешний состав Центральной избирательной комиссии. Таким образом, Рада одобрила представление президента Украины Владимира Зеленского. Увольнение ЦИК поддержал 341 парламентарий при 300 минимально необходимых.

Как писало РБК-Украина, 3 сентября Верховная рада Украины одобрила во втором чтении законопроект №7203, предусматривающий снятие неприкосновенности с народных депутатов с 2020 года. Подчеркнем, законопроект уже подписал президент Владимир Зеленский.

Добавим также, парламент поддержал за основу и в целом законопроект №1012 "Об особой процедуре устранения президента Украины с поста (импичмент)". Подчеркнем, изначально парламентарии приняли документ за основу 337-ю голосами. Затем Разумков озвучил предложение голосовать закон в целом. Профильный комитет также выступил в поддержку принятия документа в целом. При этом оппозиционные парламентарии заявили о грубом нарушении регламента ВР и требовали не ставить документ на голосование.

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