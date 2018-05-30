К расследованию убийства Бабченко присоединилась СБУ

СБУ занимается расследованием вместе со следователями полиции

Служба безопасности Украины (СБУ) занимается расследованием убийства журналиста Аркадия Бабченко вместе со следователями полиции. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила пресс-секретарь ведомства Елена Гитлянская.

"Мы помогаем расследовать это дело в пределах своей компетенции", - рассказала Гитлянская.

Она также отметила, что сегодня СБУ сделает заявление о позиции службы относительно убийства журналиста.

Напомним, вчера, 29 мая, Бабченко был убит в Киеве в подъезде своего дома тремя выстрелами в спину. Экс-советник главы МВД Антон Геращенко рассказал подробности убийства Аркадия Бабченко. По его словам, Аркадий пошел в магазин за хлебом. В это время убийца поджидал его в подъезде дома, и когда Бабченко открывал дверь в квартиру, тот нанес ему несколько выстрелов в спину. Также Геращенко сообщил о том, что одной из версий следствия будет действия российских спецслужб.