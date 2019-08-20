К расследованию пожара в "Токио Стар" привлекли следователей из соседних областей

К расследованию уголовного дела о нарушении правил пожарной безопасности, которые привели к пожару в отеле "Токио Стар" в Одессе и гибели 9 человек, залучилиы следователей из соседних областей. Об этом шла речь на заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Одесской облгосадминистрации, передает пресс-служба ОГА.

Так, сейчас на объекте продолжаются следственные действия: проведены обыски, изъята документация. Следователи из других областей задействованы из-за значительного объема работы.

В ОГА также отмечают, что работники ГУНП в области уже установили личности шести погибших, по двум лицах проводятся ДНК-экспертизы, а по поводу опознания одного человека ожидают приезда родственников. Это связано с тем, что в отеле не велась соответствующая документация по регистрации посетителей.

На заседании комиссии также было принято решение о выделении средств для предоставления одноразовой денежной помощи семьям погибших и лицам, пострадавшим вследствие чрезвычайной ситуации и находятся под медицинским наблюдением, за счет средств резервного фонда областного бюджета.

Кроме того, согласно поручению премьер-министра Украины Владимир Гройсман, начаты проверки работниками ГСЧС состояния противопожарной безопасности всех оздоровительных учреждений города и области.

Напомним, здание сгоревшего одесского отеля "Токио Стар" по документам числилось складом. Согласно данным Одесской Государственной архитектурно-строительной инспекции, в декларациях здание отеля значится как "складские помещения". Никаких документов о переоборудовании помещений в отель в госслужбу не поступало.

Напомним, пожар в отеле "Токио Стар" произошел на втором этаже здания ночью 17 августа. На момент пожара в гостинице находилось около 200 человек. В результате происшествия 9 человек погибли, еще 19 пострадали. Владельцу отеля Вадиму Черному полиция сообщила о подозрении. Ему инкриминируют нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей.