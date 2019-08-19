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Пожар в Одессе: отель по документам числился как "складские помещения"

Новости » Происшествия    19.08.2019 - 20:24
Пожар в Одессе: отель по документам числился как "складские помещения"
Фото: пожар в гостинице "Токио Стар" в Одессе (Думская)

Относительно выдачи разрешений отелю могут открыть уголовное производство

Здание сгоревшего одесского отеля "Токио Стар" по документам числилось складом. Об этом сообщает "Думская".

Согласно данным Одесской Государственной архитектурно-строительной инспекции в декларациях, которые выдавала Государственная инспекция архитектурно-строительного контроля, здание отеля значится как "складские помещения". Никаких документов о переоборудование помещений в отель в госслужбу не поступало.

"Мы подняли документы и нашли пять деклараций. Во всех декларациях указаны складские помещения, и нигде не упоминается отель или место для проживания людей", - сообщил заместитель директора департамента ГАСИ в Одесской области Игорь Черкасов.

Как заявила исполнительная обязанности главы Одесской ОГА Светлана Шаталова, эта информация может послужить поводом для открытия нового уголовного производства относительно правомерности выдачи разрешений.

Напомним, пожар в отеле "Токио Стар" произошел на втором этаже здания ночью 17 августа. На момент пожара в гостинице находилось около 200 человек. В результате происшествия 9 человек погибли, еще 19 пострадали. Владельцу отеля Вадиму Черному полиция сообщила о подозрении. Ему инкриминируют нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей.

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