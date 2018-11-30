Расследование Мюллера подрывает отношения США и России, - Белый дом

Фото: Белый дом (obamawhitehouse.archives.gov)

Мюллер расследует вмешательство России в выборы президента США 2016

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что расследование специального прокурора США Роберта Мюллера по вмешательству России в выборы президента 2016, вероятно, подрывает отношения между США и Россией. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter корреспондента CNN Элизабет Ландерс.

"Российская сфабрикованная охота на ведьм, которая, надеюсь, приближается к концу, идет хорошо. К сожалению, она, вероятно, подрывает наши отношения с Россией", - заявила Сандерс

Отметим, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп отреагировал на признание вины его экс-адвокатом Майклом Коэном в даче ложных показаний в Конгрессе по делу о вмешательстве РФ в выборы президента США.

РБК-Украина сообщало, что Коэн в четверг, 29 ноября, прибыл в суд Манхэттена, чтобы признать вину в даче ложных показаний по делу о вмешательстве РФ в выборы президента США.

Коэн признался, что солгал во время выступления на слушаниях в 2017 году в Комитете Сената США по разведке о планах строительства Trump Tower в Москве.

Также ранее президент США Дональд Трамп заявил, что он не будет встречаться со спецпрокурором Робертом Мюллером по вопросам связей с Россией в 2016 году во время выборов.