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Розслідування Мюллера підриває відносини США і Росії, - Білий дім

Новини » Політика    30.11.2018 - 18:04
Розслідування Мюллера підриває відносини США і Росії, - Білий дім
Фото: Білий будинок (obamawhitehouse.archives.gov)

Мюллер розслідує втручання Росії у вибори президента США 2016

Прес-секретар Білого дому Сара Сандерс заявила, що розслідування спеціального прокурора США Роберта Мюллера щодо втручання Росії у вибори президента 2016, ймовірно, підриває відносини між США і Росією. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter кореспондента CNN Елізабет Ландерс.

"Російське сфабриковане полювання на відьом, яке, сподіваюся, наближається до кінця, йде добре. На жаль, воно, ймовірно, підриває наші відносини з Росією", - заявила Сандерс

Зазначимо, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп відреагував на визнання провини його екс-адвокатом Майклом Коеном в дачі неправдивих свідчень у Конгресі по справі про втручання РФ у вибори президента США.

РБК-Україна повідомляло, що Коен у четвер, 29 листопада, прибув до суду Манхеттена, щоб визнати провину в дачі неправдивих свідчень у справі про втручання РФ у вибори президента США.

Коен зізнався, що збрехав під час виступу на слуханнях у 2017 році в Комітеті Сенату США з розвідки про плани будівництва Trump Tower в Москві.

Також раніше президент США Дональд Трамп заявив, що він не буде зустрічатися з спецпрокурором Робертом Мюллером з питань зв'язків з Росією в 2016 році під час виборів.

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