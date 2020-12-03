Расследование катастрофы АН-26 на завершающем этапе, - Венедиктова

Расследование катастрофы военного самолета АН-26 в Чугуеве находится на завершающем этапе. По делу уже допросили 81 свидетеля и провели более 100 судебных экспертиз.

Об этом рассказала генеральный прокурор Ирина Венедиктова, передает пресс-служба Офиса генпрокурора.

По словам Венедиктовой, дело о катастрофе АН-26, унесшей жизни 26 военнослужащих, находится на особом контроле Офиса генпрокурора.

"Процессуальное руководство расследованием катастрофы осуществляют военные прокуроры Харьковского гарнизона. Расследование находится на завершающем этапе и мы надеемся, что вскоре мы дадим обществу ответ", - заявила она.

Напомним, вечером 25 сентября в Чугуеве разбился военный самолет АН-26. В результате авиакатастрофы погибли офицеры и курсанты Харьковского национального университета Воздушных сил. Выжить удалось только одному курсанту.

Как писало РБК-Украина, в правительстве назвали основные причины катастрофы АН-26 в Чугуеве. Правительственная комиссия пришла к выводам, что авария произошла не только из-за технических неисправностей, но и из-за человеческой ошибки.