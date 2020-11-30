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Катастрофа АН-26: в "Укроборонпроме" не нашли нарушений при ремонте самолета

Киев, Понедельник 30 ноября 2020 08:32
Катастрофа АН-26: в "Укроборонпроме" не нашли нарушений при ремонте самолета
Фото: Игорь Фоменко (РБК-Украина)
Автор: Владислав Красинский, Олег Черныш, Игорь Литвиненко

"Укроборонпром" провел служебное расследование относительно обслуживания самолета АН-26, который потерпел катастрофу в Чугуеве. По результатам не было обнаружено никаких нарушений при ремонте самолета.

Об этом рассказал глава "Укроборонпрома" Игорь Фоменко в интервью РБК-Украина.

По его словам, двигатель самолета ремонтировала "Мотор Сич", которая не входит в периметр "Укроборонпрома".

"410-й завод гражданской авиации, который занимался планером и авионикой, мы без сомнения проверили сразу же после трагедии. Были проведены внутренние расследования, были сделаны определенные выводы касательно технологических процессов. По результатам внутренних служебных расследований не было выявлено нарушений со стороны процессов и работников этого завода", - сказал Фоменко.

Напомним, военный самолет АН-26 разбился вечером 25 сентября в Чугуеве. На его борту находились 27 человек: офицеры и курсанты Харьковского национального университета воздушных сил. Выжил только один курсант.

Ранее в комментарии РБК-Украина Олег Уруский заявил об установлении причин катастрофы самолета. На технические неисправности наложился человеческий фактор.

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Новости Украины Общество катастрофаУкроборонпромАН-26

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