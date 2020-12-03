Розслідування катастрофи АН-26 на завершальному етапі, - Венедіктова

Розслідування катастрофи військового літака АН-26 в Чугуєві перебуває на завершальному етапі. У справі вже допитали 81 свідка та провели понад 100 судових експертиз.

Про це розповіла генеральний прокурор Ірина Венедіктова, передає прес-служба Офісу генпрокурора.

За словами Венедіктової, справа щодо катастрофи АН-26, яка забрала життя 26 військовослужбовців, перебуває на особливому контролі Офісу генпрокурора.

"Процесуальне керівництво розслідуванням катастрофи здійснюють військові прокурори Харківського гарнізону. Розслідування перебуває на завершальному етапі й ми сподіваємося, що ми невдовзі дамо суспільству відповіді", - заявила вона.

Нагадаємо, ввечері 25 вересня в Чугуєві розбився військовий літак АН-26. В результаті авіакатастрофи загинули офіцери та курсанти Харківського національного університету Повітряних сил. Вижити вдалося тільки одному курсанту.

Як писало РБК-Україна, в уряді назвали основні причини катастрофи АН-26 в Чугуєві. Урядова комісія дійшла висновків, що аварія сталася не тільки через технічні несправності, але й через людську помилку.