Расследование по делу нардепа Мялика завершено: его передают в суд
Фото: нардеп Виктор Мялик (facebook.com/Віктор.М‘ялик)
Государственное бюро расследований (ГБР) передает в суд дело против депутата Виктора Мялика. Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов на 100 млн гривен.
Об этом РБК-Украина сообщил источник в ГБР.
"По делу Мялика завершено досудебное расследование и ознакомление с материалами. Обвинительный акт передается в суд", - сообщил он.
Напомним, подозрение Мялику объявили в конце марта. По данным правоохранителей, он занимался предпринимательской деятельностью без образования юридического лица.
В июне суд отказался отменить подозрение нардепу за уклонение от уплаты налогов.