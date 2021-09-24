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Расследование по делу нардепа Мялика завершено: его передают в суд

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Киев, Пятница 24 сентября 2021 16:21
Расследование по делу нардепа Мялика завершено: его передают в суд Фото: нардеп Виктор Мялик (facebook.com/Віктор.М‘ялик)
Автор: Олег Черныш

Государственное бюро расследований (ГБР) передает в суд дело против депутата Виктора Мялика. Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов на 100 млн гривен.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в ГБР.

"По делу Мялика завершено досудебное расследование и ознакомление с материалами. Обвинительный акт передается в суд", - сообщил он.

Напомним, подозрение Мялику объявили в конце марта. По данным правоохранителей, он занимался предпринимательской деятельностью без образования юридического лица.

В июне суд отказался отменить подозрение нардепу за уклонение от уплаты налогов.

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