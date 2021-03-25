Нардепу Мялику сообщили подозрение за уклонение от уплаты налогов

Народному депутату Украины сообщили о подозрении за уклонение от уплаты налогов на более чем 97 миллионов гривен. Правоохранители подозревают, что он занимался предпринимательской деятельностью без образования юридического лица.

Согласно следствию, подозреваемый в 2012 году начал строительство многоквартирных жилых домов в Петропавловской Борщаговке и Софиевской Борщаговке Киевской области. Он планировал получить прибыль от последующей продажи квартир и нежилых помещений. При этом не осуществил регистрацию в качестве субъекта хозяйственной деятельности в форме физического лица-предпринимателя или юрлица.

"После завершения возведения домов, он зарегистрировал на себя право собственности на 1221 объект недвижимого имущества в них. В течение 2015-2020 годов уполномоченное им по доверенности лицо продавало недвижимость и передало ему более 360 млн грн дохода от этих операций", - сообщила Венедиктова.

Доходы от продажи квартир и нежилых помещений нардеп декларировал, как доходы физлица от продажи собственного имущества, а не от предпринимательской деятельности. При этом применялась ставка налога в размере 5% вместо необходимых 18%.

"Предварительно, по данным экспертизы, таким образом народный депутат уклонился от уплаты налога на доходы физических лиц и налога на добавленную стоимость на общую сумму более 97 млн ​​грн", - пояснила генпрокурор.

Нардепу сообщили о подозрении по ч.3 ст.212 Уголовного кодекса Украины (умышленное уклонение от уплаты налогов, совершенное лицом, занимающимся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, что привело к фактическому непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах).

По информации источников РБК-Украина, речь идет о народном депутате из группы "За майбутнє" Викторе Мялике. Согласно декларации нардепа, у него также имеется очень много квартир.