Нардепу Мялику сообщили подозрение за уклонение от уплаты налогов
Народному депутату Украины сообщили о подозрении за уклонение от уплаты налогов на более чем 97 миллионов гривен. Правоохранители подозревают, что он занимался предпринимательской деятельностью без образования юридического лица.
Об этом сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова в Facebook.
Согласно следствию, подозреваемый в 2012 году начал строительство многоквартирных жилых домов в Петропавловской Борщаговке и Софиевской Борщаговке Киевской области. Он планировал получить прибыль от последующей продажи квартир и нежилых помещений. При этом не осуществил регистрацию в качестве субъекта хозяйственной деятельности в форме физического лица-предпринимателя или юрлица.
"После завершения возведения домов, он зарегистрировал на себя право собственности на 1221 объект недвижимого имущества в них. В течение 2015-2020 годов уполномоченное им по доверенности лицо продавало недвижимость и передало ему более 360 млн грн дохода от этих операций", - сообщила Венедиктова.
Доходы от продажи квартир и нежилых помещений нардеп декларировал, как доходы физлица от продажи собственного имущества, а не от предпринимательской деятельности. При этом применялась ставка налога в размере 5% вместо необходимых 18%.
"Предварительно, по данным экспертизы, таким образом народный депутат уклонился от уплаты налога на доходы физических лиц и налога на добавленную стоимость на общую сумму более 97 млн грн", - пояснила генпрокурор.
Нардепу сообщили о подозрении по ч.3 ст.212 Уголовного кодекса Украины (умышленное уклонение от уплаты налогов, совершенное лицом, занимающимся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, что привело к фактическому непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах).
По информации источников РБК-Украина, речь идет о народном депутате из группы "За майбутнє" Викторе Мялике. Согласно декларации нардепа, у него также имеется очень много квартир.
Напомним, осенью правоохранители сообщили подозрение нардепу от "Слуги народа" Александру Юрченко. Его подозревают во взяточничестве. В последствие Юрченко исключили из партии, а также взяли под стражу. Позже он вышел под залог, но затем арест Юрченко продлили.