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Розслідування у справі нардепа Мялика завершено: його передають до суду

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Київ, П'ятниця 24 вересня 2021 16:21
Розслідування у справі нардепа Мялика завершено: його передають до суду Фото: нардеп Віктор Мялик (facebook.com/Віктор.М‘ялик)
Автор: Олег Черниш

Державне бюро розслідувань (ДБР) передає до суду справу проти депутата Віктора Мялика. Він звинувачується в ухиленні від сплати податків на 100 млн гривень.

Про це РБК-Україна повідомило джерело в ДБР.

"У справі Мялика завершено досудове розслідування та ознайомлення з матеріалами. Обвинувальний акт передається до суду", - повідомив він.

Нагадаємо, підозру Мялику оголосили наприкінці березня. За даними правоохоронців, він займався підприємницькою діяльністю без утворення юридичної особи.

В червні суд відмовився скасувати підозру нардепу за ухилення від сплати податків.

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