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Суд отказался отменить подозрение нардепу Мялику за уклонение от уплаты налогов

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Пятница 04 июня 2021 16:39
Суд отказался отменить подозрение нардепу Мялику за уклонение от уплаты налогов Фото: нардеп Виктор Мялик (facebook.com/Віктор.М‘ялик)
Автор: Олег Черныш

Печерский районный суд города Киева отказался отменить подозрение народному депутату Виктору Мялику. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму более 97 млн гривен.

Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.

"Судом подтверждено обоснованность подозрения народному депутату Украины в уклонении от уплаты налогов более чем 97 млн ​​гривен. Печерский районный суд отказал в удовлетворении жалобы адвоката в интересах нардепа решения генпрокурора по уведомлению ему о подозрении", - сообщили в пресс-службе.

Накануне также суд наложил арест на имущество подозреваемого народного депутата. В частности, арест был наложен на 592 объекты недвижимого имущества, из них: 32 гаражи, торговый центр с многоуровневым гаражом, автосервис с кафетерием, жилой дом, садовый дом, 73 земельных участков, 47 квартир, 73 машиноместа, 363 нежилые помещения (офисы, кладовые), 2 транспортных средства марки Lexus.

Судьи Киевского апелляционного суда поддержали соответствующую позицию прокуроров Офиса генерального прокурора.

Напомним, подозрение Мялику объявили в конце марта. По данным правоохранителей, он занимался предпринимательской деятельностью без образования юридического лица.

Ранее сообщалось, что осенью правоохранители сообщили подозрение нардепу от "Слуги народа" Александру Юрченко. Его подозревают во взяточничестве.

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