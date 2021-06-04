Суд отказался отменить подозрение нардепу Мялику за уклонение от уплаты налогов

Печерский районный суд города Киева отказался отменить подозрение народному депутату Виктору Мялику . Его подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму более 97 млн гривен.

Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.

"Судом подтверждено обоснованность подозрения народному депутату Украины в уклонении от уплаты налогов более чем 97 млн ​​гривен. Печерский районный суд отказал в удовлетворении жалобы адвоката в интересах нардепа решения генпрокурора по уведомлению ему о подозрении", - сообщили в пресс-службе.

Накануне также суд наложил арест на имущество подозреваемого народного депутата. В частности, арест был наложен на 592 объекты недвижимого имущества, из них: 32 гаражи, торговый центр с многоуровневым гаражом, автосервис с кафетерием, жилой дом, садовый дом, 73 земельных участков, 47 квартир, 73 машиноместа, 363 нежилые помещения (офисы, кладовые), 2 транспортных средства марки Lexus.

Судьи Киевского апелляционного суда поддержали соответствующую позицию прокуроров Офиса генерального прокурора.